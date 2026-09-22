José Antonio Martín Santos gana el Premio de Artes Plásticas Celso Lagar

El artista José Antonio Martín Santos, de Salamanca, se ha alzado este martes con el premio del Certamen de Artes Plásticas Celso Lagar de Ciudad Rodrigo. El jurado, presidido por el alcalde, Marcos Iglesias, e integrado por la delegada de Cultura, Belén Barco; Carlos García Medina, artista plástico de Ciudad Rodrigo; Joaquín María Pastor Pérez, coleccionista de arte y Manuel Peláez Gómez, antiguo profesor de Dibujo y Pintura del Seminario de Ciudad Rodrigo, actuando como secretaria, María del Socorro Uribe, ha dado a conocer el fallo del galardón que está dotado con 3.000 euros.