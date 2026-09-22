Ópera, zarzuela y teatro, así será la programación cultural de Ciudad Rodrigo hasta diciembre

Teatro, ópera y zarzuela. Ciudad Rodrigo ha presentado la programación del segundo semestre de este año que incluye hasta ocho actuaciones. Se trata de “una programación se retoma después del verano, después de la Feria de Teatro y concretamente el primer día que vamos a tener eh programación será el sábado 10 de octubre y terminaremos, finalizaremos esta programación el sábado en 12 de diciembre”, ha asegurado la concejal Belén Barco.

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Las actividades comenzarán el 10 de octubre a las 20.30 horas con un recital de ópera y zarzuela a cargo de Monserrat Martí Caballé, hija de Monserrat Caballé con un programa que incluye fragmentos de ópera de compositores como Verdi o Rossini.

El día 17 de octubre continuará con ‘El silencio de Juana’ de Arroz con Costra Producciones, una compañía de Alicante. El día 7 de noviembre con ‘Casa-miento (Bodas de sangre)’ de la Beloch Teatro, una compañía de Madrid. Continúa la salmantina Edulogic Producciones, el 28 de noviembre con ‘Estamos en obras’.

Dentro de la programación se incluyen actividades de la Escuela Municipal de Espectadores, dirigida a escolares que podrán disfrutar de ‘Camuña’ de Katua & Galea, que es una compañía de Aldearrubia de Salamanca. A esta se suma otra actividad de la Escuela Municipal de Espectadores, el viernes 10 de diciembre, titulada ‘En el viento’ de Corral de García, en esta ocasión una compañía de Zaragoza.

Por otra parte, se ha incluido una novedad, la obra ‘San Francisco, jugar de Dios’ a cargo de Rafael Álvarez, El Brujo, que tendrá lugar el 5 de diciembre y que permite que la ciudad se una a la conmemoración del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

Cierra la programación el día 12 de diciembre, que es sábado, con ‘Última planta’ de Zona imaginaria, es la compañía de Gerona.