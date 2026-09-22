El miércoles 23 de septiembre estará cortado el tráfico en Pozo Amarillo y Correhuela.

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No podrá acceder ningún vehículos desde las 08:00 hasta las 18:00 horas por el montaje de una grúa de grandes dimensiones.

Desde el Ayuntamiento se indica que los vehículos autorizados a circular por la parte peatonal de Pozo Amarillo serán desviados por la calle Gómez Moreno, que les

permitirá incorporarse a la parte habilitada de Correhuela.