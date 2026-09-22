Juzbado dice hola al otoño con sus fiestas de San Miguel

Juzbado ya tiene todo listo para la celebración de sus tradicionales Fiestas de San Miguel 2026, que se llevarán a cabo del 25 al 29 de septiembre. Una divertida manera de dar la bienvenida al otoño para la que el Ayuntamiento ha diseñado una completa programación de cinco días que combina gastronomía, música, cultura, actividades infantiles y tradiciones populares para vecinos y visitantes.

Publicidad Publicidad

El arranque de los festejos tendrá lugar el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas con la proyección de fotografías "Juzbado 2026". Durante este acto se rendirá un emotivo homenaje a Ángel García Gallego, trabajador municipal durante 25 años y recientemente jubilado. Tras el reconocimiento, el pregón de fiestas correrá a cargo de las vecinas Filo y Pepita Recio, seguido del nombramiento del Rey y la Reina de las Fiestas y el tradicional chupinazo desde el balcón consistorial. La primera velada nocturna estará amenizada por la orquesta Nexia y el DJ Héctor en el Rockódromo Central de las Piscinas.

El sábado 26 comenzará con juegos infantiles tradicionales y pintacaras a las 12:00 h en la plaza de la Iglesia, seguido de una degustación de cervezas a las 13:00 h en la terraza del Bar El Toral. En el ámbito cultural, el Centro Botánico acogerá a las 16:00 h la inauguración de la exposición "Artesanía con madera" de Eugenio del Castillo, y a las 17:00 h se presentará el libro "Un árbol de compañía", obra de Clara Obligado y Raúl de Tapia.

Por la tarde, el F.C. Juzbado disputará un partido de la Liga Furtormes con saque de honor a cargo de Clara Obligado y ambientación de charanga, dando paso al teatro infantil a las 20:30 h. La orquesta Máxima Show y una disco móvil cerrarán la jornada.

El domingo 27 estará marcado por una amplia variedad de propuestas. Desde las 11:00 h se instalarán hinchables y el trenecito Alvia S120, coincidiendo con la celebración de la VI Feria de Minerales y la IV Feria Local de Productos y Artesanía. A las 14:30 h se servirá la paella en la carpa de las piscinas (tickets a la venta en los bares del municipio), jornada que también incluirá puertas abiertas en el Museo de la Falla y el Centro Botánico. Magia familiar a las 18:00 h, un "tardeo" con pasodobles para los mayores a las 19:30 h y la cita de "nocheo" completarán la programación.

La jornada del lunes 28 comenzará con el concurso de tortillas, postres, pinchos y bebedizos a las 13:00 h en el Salón del Ayuntamiento. La tarde dará paso a la emisión radiofónica en directo "Voces de nuestra tierra" desde el Museo de la Falla a las 16:00 h, proyecciones de vídeos sobre el municipio a las 18:30 h y música al atardecer en el bar de las piscinas.

Publicidad Publicidad

El broche final lo pondrá el martes 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. La jornada festiva principal se iniciará a las 12:30 h con la misa mayor y la posterior procesión por las calles de la villa acompañados por los bailes charros del grupo local. A continuación, el Ayuntamiento ofrecerá un vino de honor para vecinos y amigos.