Una charca transformada para ser un aula al aire libre en Rollán

Un espacio al aire libre, una zona natural donde disfrutar de ocio, deporte es el objetivo del Ayuntamiento de Rollán que poco a poco está transformando la zona de La Charca El Espinal en un espacio recreativo. El año pasado, el Consistorio ya acometió los trabajos de limpieza y esta semana han comenzado las obras para la instalación y delimitación de los aparcamientos.

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Unos trabajos que continuarán con otras actuaciones con el fin de convertir este paraje en una gran zona de ocio y naturaleza que incluye un aula.

Además el Ayuntamiento pretende crear una zona de recreo con puestos de pesca, un observatorio de aves, paneles informativos sobre la flora y fauna en la charca e incluso habilitar un tipo de embarcación que permita dar paseos por ella.