Rollán se moviliza contra el abandono rural y para exigir la permanencia de la Guardia Civil

Bajo el lema "No al abandono rural. Guardia Civil en nuestro pueblo", el Ayuntamiento de Rollán ha convocado a la ciudadanía a una concentración de protesta. La iniciativa surge con el objetivo de visibilizar el malestar local ante la pérdida de servicios esenciales y reivindicar la presencia constante de las fuerzas de seguridad en el municipio.

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La cita tendrá lugar el próximo sábado 22 de agosto a las 11:00 horas. El punto de encuentro inicial serán las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Rollán, desde donde los asistentes marcharán en dirección a la sede del Ayuntamiento.