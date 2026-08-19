La provincia de Salamanca registró en el año 2025 seis desapariciones más que en 2024

A lo largo del año 2025, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior registró un total de 25.086 denuncias de personas desaparecidas en toda España en el Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PDyRH), lo que representa un descenso del 5,0 % respecto a las 26.419 denuncias del año 2024.

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Salamanca, por su parte, presenció un total de 100 desapariciones, seis denuncias más que las documentadas a lo largo del pasado año 2024. Así lo registra el Informe Anual de 2026, que asegura que, en la provincia de Salamanca, se denunciaron un total de 49 desapariciones de hombres y 51 de mujeres.

De estas, a fecha del 31 de diciembre del año 2025 seguían activas 24 desapariciones de hombres y 10 desapariciones de mujeres, lo que suma un total de 34 denuncias activas. A lo largo de toda España, estos números aumentan a 5.330 hombres desaparecidos y 1.527 mujeres ausentadas, lo que se resume en un total de 6.874 denuncias activas.

En cuanto al sexo de las personas afectadas, se puede observar que Salamanca registró dos desapariciones más de mujeres que de hombres. Esta tendencia contrasta con la detectada a nivel nacional, donde el porcentaje de hombres desaparecidos es superior al de mujeres. En concreto, el 58,3 % corresponde a varones y el 41,7% corresponde a mujeres.

Teniendo en cuenta la variable de la edad, Salamanca fue el escenario de las desapariciones de 35 hombres y 44 mujeres menores de edad; mientras que entre las personas mayores de edad fueron 14 hombres y 7 mujeres.

A nivel nacional, los datos también ponen de manifiesto que, entre los menores de edad, los porcentajes son muy similares (52,4 % hombres y 47,6 % mujeres), mientras que en las personas adultas, el porcentaje de desapariciones es notoriamente superior en hombres 67,7 %, frente al de mujeres 32,3 %.

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