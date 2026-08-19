El Programa de Turismo del Imserso iniciará la venta de sus viajes para la temporada 2026-2027 a partir del 14 de septiembre, según ha confirmado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Para ello, la entidad ya ha comenzado el envío de casi tres millones de cartas con las claves de reserva y las fechas de acceso a las más de 4,6 millones de personas acreditadas. La oferta de este año asciende a 879.213 plazas, repartidas entre el turismo de costa peninsular (50,1%), las islas (25,9%) y los viajes de escapada y circuitos culturales (23,9%).
El proceso de compra se estructurará de forma escalonada por comunidades autónomas y según la baremación del usuario (preferente o no preferente). Entre el 14 y el 18 de septiembre los solicitantes solo podrán optar al cupo de viajes asignado a su provincia, y será a partir del 19 de septiembre cuando se abra la reserva de todas las plazas restantes a nivel nacional. La adquisición podrá realizarse presencialmente en agencias autorizadas o por vía telemática en las webs de Turismo Social y Mundicolor.
En esta edición se mantiene la tarifa reducida de 50 euros para más de 7.400 pensionistas con rentas reducidas, asumiendo el organismo el coste restante. Asimismo, se consolida la reserva de plazas para quienes deseen viajar con sus mascotas.