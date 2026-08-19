El Programa de Turismo del Imserso iniciará la venta de sus viajes para la temporada 2026-2027 a partir del 14 de septiembre, según ha confirmado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Para ello, la entidad ya ha comenzado el envío de casi tres millones de cartas con las claves de reserva y las fechas de acceso a las más de 4,6 millones de personas acreditadas. La oferta de este año asciende a 879.213 plazas, repartidas entre el turismo de costa peninsular (50,1%), las islas (25,9%) y los viajes de escapada y circuitos culturales (23,9%).

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El proceso de compra se estructurará de forma escalonada por comunidades autónomas y según la baremación del usuario (preferente o no preferente). Entre el 14 y el 18 de septiembre los solicitantes solo podrán optar al cupo de viajes asignado a su provincia, y será a partir del 19 de septiembre cuando se abra la reserva de todas las plazas restantes a nivel nacional. La adquisición podrá realizarse presencialmente en agencias autorizadas o por vía telemática en las webs de Turismo Social y Mundicolor.