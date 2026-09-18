UPL reclama a la Junta la reparación de la carretera SA-305, que conecta Ledesma con la provincia de Zamora

Uno de los temas tratados en las Cortes de Castilla y León este jueves ha sido el estado de la carretera de titularidad autonómica SA-305, que conecta el municipio de Ledesma con la provincia de Zamora. El precursor de esta intervención ha sido Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha reclamado a la Junta actuar ante "el pésimo estado del firme en este vial, instándole a acometer la reparación integral y reasfaltado de dicho tramo".

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Y es que, según apunta UPL en su iniciativa parlamentaria, el "lamentable" estado que posee el firme de la carretera SA-305 entre Ledesma y el límite con la provincia de Zamora "dificulta llevar a cabo una conducción cómoda y segura para los conductores que transitan por esta vía".

Además, los leonesistas han denunciado en las Cortes que en esta carretera se suceden “numerosos baches y desconchones, que dotan de peligrosidad a esta vía que supone la conexión directa entre la villa de Ledesma y la ciudad de Zamora”, conexión que, según UPL, resulta esencial para los vecinos de Ledesma y su comarca.