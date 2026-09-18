Este viernes arrancan los traslados públicos de los pasos del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías hasta la Catedral de Salamanca

El XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca se ha convertido en una de las citas obligadas de la capital del Tormes. Un conjunto de actividades que exhibirán la Semana Santa de Salamanca, tanto en sus cofradías, hermandades y congregaciones, como en la historia que las envuelve.
Desde este viernes, 18 de septiembre, y hasta el domingo, 20 de septiembre, se realizarán los trasladados públicos hasta la Catedral de Salamanca, siendo el preámbulo de lo que ocurrirá en Salamanca del 24 al 27 de septiembre. Eso sí, desde el pasado 1 de septiembre, ya se pueden visitar diferentes exposiciones que ahondan en la tradición de cada una de las hermandades que forman la Semana Santa de Salamanca, tanto de la capital como de la provincia.
Así pues, son diferentes los itinerarios que se seguirán, con unos traslados públicos que trasladarán las siguientes imágenes: Nuestro Padre Jesús Despojado, Nuestro Padre Jesús Rescatado, María Santísima del Dulce Nombre y Nuestro Padre Jesús Rescatado. Además, el acompañamiento musical guiará a cada uno de los pasos hasta la Santa Iglesia Basílica Catedral.
En algunos casos será las capillas musicales o los coros hasta el trasladado a la Catedral de Salamanca, mientras que en el caso de El Despojado será la Agrupación Musical La Expiración de Salamanca, fiel aliada de la Semana Santa de Salamanca desde 1998.
Nuestro Padre Jesús Despojado
- Fecha: 18 de septiembre de 2026
- Hora de salida: 21:00 horas
- Lugar de salida: Iglesia de la Purísima
- Recorrido: Iglesia de la Purísima, plaza de las Angustias, calle Compañía, plaza de San Isidro, calle Francisco Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca
- Hora de entrada: 22:00 horas
Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Fecha: 19 de septiembre de 2026
- Hora de salida: 19:00 horas
- Lugar de salida: Iglesia de San Julián
- Recorrido: Iglesia de San Julián, calle Obispo Jarrín, plaza del Mercado, plaza del Poeta Iglesias, calle San Pablo, calle Palominos, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca
- Hora de entrada: 20:40 horas
María Santísima del Dulce Nombre
- Fecha: 19 de septiembre de 2026
- Hora de salida: 19:10 horas
- Lugar de salida: Convento de San Esteban
- Recorrido: Convento de San Esteban, plaza del Concilio de Trento, calle San Pablo, calle Palominos, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca
- Hora de entrada: 20:10 horas
Nuestro Padre Jesús Divino Redentor Rescatado
- Fecha: 19 de septiembre de 2026
- Hora de salida: 19:25 horas
- Lugar de salida: Iglesia de San Pablo
- Recorrido: Iglesia de San Pablo, plaza de Colón, calle San Pablo, calle Palominos, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca
- Hora de entrada: 20:25 horas
Nuestro Padre Jesús Flagelado
- Fecha: 20 de septiembre de 2026
- Hora de salida: 9:00 horas
- Lugar de salida: Iglesia del Espíritu Santo
- Recorrido: Iglesia del Espíritu Santo, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca
- Hora de entrada: 9:30 horas
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