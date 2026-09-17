Más de 47.000 euros para un acertante de la Bonoloto en Salamanca

Salamanca vuelve a estar de suerte. En esta ocasión, un acertante de Salamanca se ha llevado la friolera de 47.440,14 euros en el sorteo de este lunes, 16 de septiembre.

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El premio se segunda categoría ha sido repartido en la administración número 20 de Salamanca, situada en la avenida de Portugal, número 20. Además, otros dos boletos en Cantillana (Sevilla) y Pontecesures (Pontevendra) también se han llevado más de 47.000 euros.