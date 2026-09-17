“De momento, no se va a ir nadie de aquí”, la SAREB quiere desalojar a 23 familias de Babilafuente

Veintitrés familias de Babilafuente han iniciado una batalla legal para denunciar que son víctimas de una estafa y de un desahucio que consideran injusto. La SAREB quiere que se vayan de las que han sido sus viviendas en los últimos años tratándoles como okupas y alegando que esas viviendas no están alquiladas. Sin embargo, ellos aseguran tener contratos de alquiler por sus casas y afirman que han pagado todas las cuotas durante estos últimos años. Entre 208 y 308 euros de alquiler, dependiendo del tamaño de los pisos.

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¿Y si han pagado alquiler por qué quieren echarlos de sus casas? Pues según aseguran sus problemas empezaron cuando la SAREB escrituró los pisos el pasado mes de junio. Entonces descubrieron que habían estado pagando el alquiler a una empresa que ni siquiera tenía CIF ya que lo tenía suspendido, a alguien que no tenía potestad para alquilarles nada, según afirman, pero les hizo un contrato y les entregó las llaves. Esa empresa era la que la promotora había designado.

Protesta Vecinos Babilafuente Viviendas Sareb (1)

Esto hace que supuestamente, y según aseguran los afectados, han sido por un lado víctimas de lo que consideran una estafa que denunciarán por la vía penal y por otro, víctimas de un desahucio ya que la SAREB los tacha de okupas, algo que ellos niegan tajantemente.