El funeral del empresario José Antonio Campal será en Huerta este lunes

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La misa funeral por el empresario salmantino José Antonio Campal, fallecido en un accidente de moto en Vitoria el pasado sábado, tendrá lugar en la tarde de este lunes en su localidad natal, Huerta. En principio la misa está prevista a las 19.30 horas, aunque puede que la hora varíe un poco ya que el cadáver del empresario viajará esta tarde desde Vitoria y está previsto que antes de celebrarse la misa pase por el Tanatorio San Carlos, aunque brevemente.

Ha sido en el tanatorio San Carlos donde cientos de personas se han acercado a dar las condolencias a su familia desde este domingo.

José Antonio Campal, junto con su hermano, llevaba las riendas de Campal, una empresa familiar con más de cincuenta años de trayectoria con sede en Huerta. La empresa inició su andadura comercializando cereal y en los últimos años amplió su área de negocio con la comercialización de legumbres, semillas, fitosanitarios y gasóleo, entre otros servicios, convirtiéndose en una de las empresas más importantes del sector en Castilla y León.