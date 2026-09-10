El PP denuncia la falta de inspecciones de seguridad en los edificios municipales de Peñaranda desde hace "al menos" 15 años

El Partido Popular de Peñaranda de Bracamonte ha denunciado que el Ayuntamiento llevaría al menos 15 años sin realizar las inspecciones obligatorias de sus edificios municipales, una situación que la formación considera “inaceptable” por afectar a inmuebles utilizados a diario por vecinos, trabajadores, mayores y niños.

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Entre los edificios señalados por los populares se encuentran los colegios, el centro social, el Merca Rural, la biblioteca y el propio Ayuntamiento.

El PP solicitó el pasado 19 de mayo la documentación relativa a estas inspecciones. Sin embargo, según explica la formación, cuatro meses después el expediente sigue sin haber sido entregado. En el último pleno, la respuesta del Ayuntamiento habría sido que la documentación no se encuentra.

“¿Cómo puede un Ayuntamiento no saber si sus edificios han pasado las inspecciones de seguridad que establece la normativa?”, cuestiona Eva López, quien también reclama explicaciones sobre cómo se ha podido mantener esta situación durante tantos años.

Desde el PP recuerdan que las inspecciones realizadas por los Organismos de Control Autorizados (OCA) “no son un trámite burocrático”, sino controles de seguridad, y cuestionan que el Consistorio exija a los vecinos cumplir con las inspecciones de sus viviendas mientras, según denuncian, no hace lo propio con sus edificios.

Ante esta situación, los populares reclaman que el Ayuntamiento informe de la situación de cada edificio municipal, realice de inmediato las inspecciones que estén pendientes y haga públicos sus resultados.

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Además, el PP pide que se depuren responsabilidades. La formación considera que 15 años sin este control no pueden atribuirse a un simple despiste, sino que evidencian una falta de seguimiento que, a su juicio, debe tener consecuencias.