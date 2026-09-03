Villoria calienta motores para sus fiestas de la Virgen de la Vega que arrancan este viernes

Villoria ya está preparada para vivir los días más especiales del año, sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega, que se extenderán del 4 al 9 de septiembre con una amplia oferta de actividades culturales, taurinas, gastronómicas y musicales para todos los públicos.

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La programación dará comienzo el viernes con las Olimpiadas Villorejas en la Alameda a las 17:30 horas, organizadas por la peña Okupas, seguidas a las 23:59 horas por una exhibición de cortes y capea en la Plaza de Toros. El sábado se iniciará con partidos de pelota a las 17:00 horas, a los que sucederán un tardeo con charanga en la Plaza Mayor a las 19:30 horas y el tradicional recorrido de peñas a las 21:30 horas. A las 23:00 horas se servirán chichas con huevos y cerveza, elaboradas por las peñas Putos Conejos y Carpe Noctem, dando paso al cierre musical con la Macrodiscoteca Cubalibre Experience 2.0 a las 23:59 horas.

El domingo arrancará a las 11:00 horas con hinchables infantiles en la Plaza Mayor y un encuentro de peñas a las 16:30 horas en el Centro Social. A las 17:00 horas tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo de los miembros del Concurso Cultural. Posteriormente, la Plaza de Toros acogerá una disco capea a las 19:00 horas, culminando la jornada a las 23:59 horas con las actuaciones de Grupo Cañón y Conri DJ.

Las actividades continuarán el lunes con la primera alborada a las 08:00 horas y la segunda alborada a las 11:00 horas, previas al encierro tradicional de las 12:00 horas. A las 14:30 horas se celebrará la paella popular con baile de mediodía en la Alameda, mientras que por la tarde, a las 18:30 horas, se desarrollará el Grand Prix de peñas acompañado de capea en la Plaza de Toros. La jornada nocturna finalizará a las 23:59 horas con la Orquesta Voodoo.

El martes comenzará de nuevo con una alborada a las 08:00 horas y una chocolatada a las 08:45 horas en la Alameda. Tras un segundo encierro tradicional a las 09:30 horas, se darán paso a los actos religiosos con la ofrenda floral a la Virgen de la Vega a las 12:00 horas en la Iglesia Parroquial, seguida de la misa y procesión a las 12:30 horas. La tarde contará a las 18:00 horas con una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia, y la noche cerrará a las 23:59 horas con el Grupo La Búsqueda.

El último día de festejos, el miércoles, iniciará a las 09:00 horas con la preparación del guiso de la vaca en la Alameda. Por la tarde, a las 17:30 horas, el Teatro Municipal Zaranda acogerá el Concurso Cultural, seguido de la merienda de la vaca a las 20:30 horas en la Plaza Mayor. El broche final a las celebraciones lo pondrán la Orquesta SMS a las 23:00 horas y la Nochevieja Villoreja a medianoche.

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Este es el cartel de las fiestas de este año