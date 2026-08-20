Una avería deja sin agua a Macotera

Los vecinos de Macotera se han quedado sin suministro de agua potable debido a una avería. Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, se ha producido la rotura de la bomba del sondeo nuevo, así como la bomba del sondeo del palomar. Esto ha hecho que se hayan visto obligados a cortar el suministro durante la mañana de este jueves “por imposibilidad de abastecer a la población”.