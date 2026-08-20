Los 'golpes a la droga' en Salamanca: 124 kg de hachís y más de un 857% de metanfetamina incautada

Hay una cifra que domina la estadística de drogas de Salamanca durante el pasado año 2025: 124.049 gramos de hachís. Más de 124 kilos intervenidos durante el año. La cantidad es un 716,25% superior a la registrada en 2024 y convierte al hachís en la sustancia que, por volumen, marca el balance policial de la provincia.

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Pero debajo de esos kilos aparecen otros datos mucho más llamativos en porcentajes: MDMA cristal, metanfetamina, LSD y Tusi experimentan fuertes incrementos en las cantidades incautadas.

Y, paralelamente, hay menos denunciados y más detenciones.

Menos denunciados, más detenciones en 2025 Las estadísticas del Ministerio del Interior contabilizan 60 detenciones relacionadas con drogas en Salamanca, un 7,14% más que en 2024.

El otro indicador se mueve en dirección contraria. Los denunciados fueron 1.682, un 10,63% menos que el año anterior.

No es una diferencia menor: mientras el número de personas denunciadas desciende, aumenta el de detenciones registradas.

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En el conjunto de Castilla y León fueron 513 las detenciones y 13.774 los denunciados. Salamanca representa el 11,70% de las detenciones y el 12,21% de los denunciados de la comunidad.

El hachís marca el balance La gran protagonista del año es la resina de cannabis: 124 kilos.

Exactamente, 124.049 gramos. En 2024 habían sido muchos menos, de ahí que el incremento alcance el 716,25%. Salamanca concentra además el 12,07% de todo el hachís incautado en Castilla y León.

La magnitud contrasta con otras formas de cannabis. La marihuana intervenida cae hasta los 2.258 gramos, un desplome del 97,07%.

El polen, sin embargo, sigue otro camino: 913 gramos, un 909,90% más que en 2024.

El mapa, por tanto, no se mueve en una sola dirección ni siquiera dentro de la misma familia de sustancias.

Y entonces aparecen las drogas sintéticas. Si los 124 kilos de hachís ponen el volumen, las drogas sintéticas ponen los porcentajes.

En Salamanca se incautaron 592 gramos de MDMA cristal. La cifra supone un incremento del 1.106,11% respecto al año anterior.

Y hay otro dato que da dimensión al registro salmantino: esos 592 gramos representan el 46,52% de todo el MDMA cristal incautado en Castilla y León.

Casi la mitad del MDMA cristal intervenido en toda la comunidad aparece, según la estadística del Ministerio del Interior, en la ficha de Salamanca.

La metanfetamina ofrece una fotografía parecida 507 gramos en polvo o roca, un 857,12% más que en 2024. Salamanca representa el 43,85% del total autonómico de esta categoría.

No se trata, por tanto, únicamente de una estadística dominada por el cannabis. Hay cantidades mucho menores, pero con una presencia proporcionalmente destacada de determinadas drogas sintéticas.

86 gramos de heroína La heroína también deja una cifra especialmente llamativa.

En Salamanca se contabilizaron 86,1 gramos incautados, un 1.415,85% más que en 2024. La provincia aporta el 8,42% de la heroína incautada en Castilla y León.

La cifra absoluta es muy inferior a la del hachís, pero el salto porcentual sitúa a la heroína entre las sustancias con mayores incrementos de la ficha salmantina.

37 dosis de LSD y 14,7 gramos de Tusi El balance también deja espacio para sustancias presentes en cantidades mucho más pequeñas.

El LSD aparece con 37 unidades, un 1.750% más que en 2024.

Y el Tusi, que el informe identifica como ketamina + MDMA, alcanza los 14,7 gramos, con un incremento del 2.836%. Salamanca representa el 23,17% del Tusi incautado en Castilla y León.

Son cifras pequeñas frente a los 124 kilos de hachís. Pero precisamente por partir de cantidades reducidas, sus variaciones porcentuales se disparan.

Sin embargo, no todo fueron aumentos.

La cocaína incautada en Salamanca se quedó en 2.183 gramos, un 11,48% menos que en 2024.

También cae con fuerza la marihuana, que pasa a 2.258 gramos, y el sulfato de anfetamina, con 102 gramos, un 98,38% menos.

La ketamina en sólido cristalino o polvo baja hasta los 58,6 gramos, un 93,75% menos.

La estadística deja así una escena lejos de ser uniforme: unas sustancias retroceden mientras otras multiplican su presencia en las incautaciones.

Un millón de gramos de hachís en Castilla y León El fenómeno salmantino se produce dentro de un año de fuertes movimientos en las cifras autonómicas.

Castilla y León contabilizó 1.027.415 gramos de hachís incautados, más de una tonelada y un 326,96% más que en 2024.

La cocaína llegó a 150.358 gramos, un 83,33% más, mientras la marihuana descendió hasta 219.306 gramos, un 57,12% menos.

Salamanca, con sus 124 kilos de hachís, aporta el 12,07% del total autonómico.

Pero donde realmente destaca la provincia es en algunas de las sustancias de menor volumen: 46,52% del MDMA cristal, 43,85% de la metanfetamina en polvo o roca y 23,17% del Tusi incautados en Castilla y León figuran en la estadística salmantina.

El informe recoge detenciones, denunciados e incautaciones. No es una estadística de consumidores. Por eso, los incrementos de las cantidades intervenidas no permiten concluir por sí solos que el consumo de esas sustancias haya aumentado en la misma proporción.

Lo que sí queda registrado es la actividad policial reflejada en las estadísticas: qué cantidades fueron incautadas y cómo variaron respecto al año anterior.

Y en Salamanca el balance deja una imagen contundente: 60 detenciones, 1.682 denunciados, más de 124 kilos de hachís intervenidos y fuertes incrementos en varias drogas sintéticas.