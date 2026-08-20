Salamanca se prepara para un descenso pronunciado de las temperaturas tras vivir tres días de intenso calor. Tras los 38 grados que se vivieron en la capital del Tormes durante la jornada del martes, 18 de agosto, es turno de descender por debajo de los 25 grados y con mucha presencia de las precipitaciones.

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Durante la jornada de este jueves, 20 de agosto, las temperaturas se mantendrán por debajo de los 30 grados durante gran parte del día, con presencia de las precipitaciones a partir de las 12:00 horas del mediodía, cuando habrá una probabilidad del 75 por ciento. Eso sí, las mínimas han caído durante esta madrugada hasta los 15 grados.

Tanto el viernes como el sábado las temperaturas se situarán en máximas de 28 grados, en parte por una masa polar que azotará el país español. Además, las mínimas se situarán durante la jornada del sábado, 22 de agosto, en los 11 grados de temperatura. Asimismo, en la previsión de también han indicado que podría nevar en cotas a partir de los 2.400 metros, por lo que zonas como La Ceja podrían llenarse de nieve.