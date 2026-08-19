El incendio de Pinofranqueado, sin llama en la provincia de Salamanca tras ser controlados los dos "pequeños puntos" afectados

El incendio forestal originado este martes en la localidad cacereña de Pinofranqueado, que minutos antes de las 17:00 horas de este miércoles ha cruzado a la provincia de Salamanca por el pico de Las Tiendas, ha dejado dos pequeños puntos afectados en el término municipal de Vegas de Domingo Rey.

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En cambio, tal y como ha apuntado a las 20:00 horas a través de sus redes sociales la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, los medios de extinción han conseguido controlar dichos focos, por lo que actualmente no existe llama activa en la provincia salmantina.

El #IFVegasDeDomingoRey - #IFPinofranqueado ha afectado a la provincia de #Salamanca en dos pequeños puntos por una carrera muy rápida y violenta del #IIFF. Están controlados, en estos momentos, no hay llama en Salamanca.

Seguimos trabajando en la cumbre.https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/5ftiw5wh1X — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 19, 2026 Aún así, los medios siguen trabajando en la cumbre para evitar que el incendio, que ha presentado una "carrera rápida y violenta", provoque más afecciones. En este sentido, aunque la situación haya mejorado, los medios del operativo INFOCAL continúan trabajando para contener la posible llegada del incendio al límite de provincia.

En este sentido, desde la Junta de Castilla y León han informado que, a partir de las 22:00 horas de este miércoles, ha cambiado la dirección del viento y ha comenzado a soplar hacia el Norte, lo que dificulta el regreso de las llamas a la provincia del Tormes. La humedad relativa, por su parte, no supera el 70 % por la noche.

El #IFPinofranqueado - #IFVegasDeDomingoRey ha pasado de Extremadura a #CyL por el pico Las Tiendas.

Sopla viento Sur hasta las 22 hrs aprox. que cambiará a Norte.

La humedad relativa no superará el 70 % por la noche.

Plano situación a las 19 hrshttps://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/BgQkZA51sz — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 19, 2026 En relación con este asunto, alrededor de las 23:30 horas de este miércoles, José Luis Chao, jefe de Jornada en el centro provincial de mando de Salamanca, ha reiterado el control de la situación en la provincia de Salamanca.

Tal y como apunta, aunque durante la tarde de este miércoles se presenció una "fuerte reproducción" que, debido al humo provocado llevó a plantearse la evacuación de la pedanía de Vegas de Domingo Rey, esta circunstancia fue muy breve, por lo que finalmente no fue necesaria esta actuación.

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