El Salamanca CF UDS logra la primera victoria en pretemporada

El Salamanca CF UDS estrenó su casillero de triunfos en pretemporada con una victoria por 3-1 en el Helmántico ante el Santa Marta.

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El primer once como local de Muniain estuvo formado por Unai Ayala bajo palos; Markel Ucin, Imanol Torre, Murua y Sanvi en la zaga; Cristeto y Barriga en el doble pivote; y William, Urki y Luis Bilbao por detrás de Vicandi.

La UD Santa Marta saltó al verde con Del Río en portería; Diego Alonso, Lolo, Garrido y Samu en defensa; Alonso, Galván y Miguel en la medular; y con Chopi, Dani e Iker Hernández en ataque.

El Salamanca CF UDS salió con fuerza y Vicandi tuvo una ocasión en el primer minuto de encuentro. Del Río, soberbio en la primera mitad, detenía una pena máxima al propio Vicandi en el minuto 35. Pero los de Muniain no se quisieron ir de vacío en la primera mitad y Urki, al filo del descanso, marcaba el primer gol del partido y de la pretemporada.

A los diez minutos de la reanudación, el Santa Marta empataba el partido a uno con un autogol.

No tardó en tomar de nuevo la iniciativa en el marcador el Salamanca CF UDS. Buen pase de Urki a Vicandi y definición del 9 para poner el 2-1 en el marcador.

Y de 9 a 9. Prat sentenciaba el choque a quince minutos para el final con un chut desde dentro del área para poner el definitivo 3-1.