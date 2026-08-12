Todo preparado para el debut de Iker Muniain en el banquillo del Salamanca CF UDS

Desde el 27 de junio hasta el 12 de agosto. Ese es el tiempo que ha tenido Iker Muniain para preparar su debut en el banquillo del Salamanca CF UDS. Los charros se miden esta tarde, a las 19:00 horas, al Ciudad Rodrigo en el Francisco Mateos.
El Salamanca CF UDS cuenta con un bloque muy renovado con jugadores nuevos como Urki, Luis Bilbao, Imanol Torre o Marc Prat y con algunas caras muy conocidas como Cristeto, Murua o el regreso de Caramelo.
El Ciudad Rodrigo, por su parte, está dirigido por Jorge González Rojo 'Astu'. Los mirobrigenses mantienen en su plantel a sus jugadores ya habituales como Pepo, Moríñigo o Alberto García y han firmado savia nueva como Sergio Santos o Sierro.