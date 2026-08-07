Catorce renovaciones para el filial del Salamanca CF UDS

El filial del Salamanca CF UDS jugará esta campaña en el grupo octavo de la Tercera RFEF. El equipo salmantino estará dirigido de nuevo por Óscar Albo y contará con catorce renovaciones.

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En la portería estarán Ismael Velasco e Imanol; Lucas Santos y Mulas como laterales derechos; Sergio García y Sergio Rivera como ‘3’; Alberto Tejedor y Cascón como centrales; Jorge, Manu Vigo, Villoria y Ángel Ramos serán los mediocentros; e Iker Ronaldo y Alejandro Hernández estarán en las bandas.