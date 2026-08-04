Óscar León repite titularidad con República Dominicana

La selección de República Dominicana jugó durante la madrugada de este martes ante Venezuela. Y el atacante del Salamanca CF UDS, Óscar León, jugó como titular en el combinado caribeño.

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Óscar León, con el dorsal 11 a la espalda, repitió titularidad con República Dominicana. Venezuela se puso pronto 0-2 (minuto 13) pero los locales redujeron diferencias en la última jugada de la primera mitad.