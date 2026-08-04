Óscar León repite titularidad con República Dominicana

La selección de República Dominicana jugó durante la madrugada de este martes ante Venezuela. Y el atacante del Salamanca CF UDS, Óscar León, jugó como titular en el combinado caribeño.
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Óscar León, con el dorsal 11 a la espalda, repitió titularidad con República Dominicana. Venezuela se puso pronto 0-2 (minuto 13) pero los locales redujeron diferencias en la última jugada de la primera mitad.
Roces marcaría también el segundo tanto de República Dominicana en el minuto 68, aunque Venezuela hizo el 2-3 definitivo para llevarse la victoria a tres minutos del final.