Juancho Villegas, nuevo defensa del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ha anunciado el fichaje de Juan Villegas, central zurdo uruguayo procedente del Recreativo de Huelva y formado en las categorías inferiores del Granada como del Sevilla. Posteriormente, formó parte del Penya Deportiva o el Atlético Onubense.

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El defensa de 23 años acumula gran experiencia en el fútbol nacional, compitiendo tanto en Primera RFEF como en Segunda RFEF. Así pues, el equipo dirigido por Iker Muniain sigue pescando en otros equipos de cara a lograr el principal objetivo de la temporada, el deseado ascenso.