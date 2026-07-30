Ya se conocen los dorsales del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ha oficializado los dorsales para la próxima temporada. El equipo charro militará en el grupo 5 de la Segunda RFEF y lo hará con la expectación de contar con Iker Muniain en el banquillo.

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Al ya conocido 10 de Cristeto o el 5 de Murúa, se une también el 11 de Álex Caramelo. El portero Álvaro Jiménez llevará el 1 y Unai Ayala tendrá el 13 a la espalda.