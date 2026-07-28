El Salamanca CF UDS y Dani Hernández separan sus caminos

El Salamanca CF UDS ha comunicado de forma oficial la baja de Dani Hernández. El zamorano, uno de los fichajes estrella de la pasada campaña, apenas gozó de continuidad e Iker Muniain no quería contar con él esta temporada.

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“Desde el club queremos agradecerle su dedicación y profesionalidad durante el tiempo que ha pertenecido a nuestra entidad y desearle el mayor de los éxitos en su futuro, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego”, explican desde el Salamanca CF UDS.