Villamayor estrenará una Semana Cultural del 10 al 16 de agosto

Villamayor celebrará del 10 al 16 de agosto una Semana Cultural que sustituye este año a las tradicionales Noches de Verano y servirá como antesala de las fiestas de la Virgen de la Asunción.

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El Ayuntamiento ha optado por concentrar toda la programación en una única semana para favorecer una mayor participación. Durante siete días habrá actividades dirigidas a todos los públicos, entre ellas propuestas infantiles, espectáculos de clown y circo, competiciones deportivas, juegos de agua, música y encuentros entre peñas.

La programación comenzará el 10 de agosto con una tarde de pintacaras y tatuajes. Entre el 11 y el 13 de agosto, la plaza de España acogerá espectáculos de clown, humor y circo, antes de la tradicional cuelga de banderines acompañada por la charanga Queloques.

Las actividades se intensificarán el 14 de agosto con torneos deportivos, juegos de agua, la merienda interpeñas y la actuación de la macrodiscoteca Pandora. El 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Asunción, habrá jornada de piscina gratuita, marcha cicloturista, misa, paella popular, torneos, una Color Party y la actuación de la discoteca DC3.

La programación concluirá el 16 de agosto con actividades de piragüismo, tiro con arco, un tobogán acuático, las finales del torneo de frontón y el XXIV Certamen Folclórico Nicomedes de Castro, además de una discoteca móvil para cerrar la jornada.