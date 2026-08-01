Aldeatejada celebrará los días 7 y 8 de agosto la II Feria Food Trucks con gastronomía, magia y música

La Plaza Mayalde volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro del verano en Aldeatejada con la celebración de la II Feria Food Trucks, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de agosto en horario de 20:30 a 00:00 horas. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, regresa tras el éxito de su primera edición y lo hace con una programación pensada para todos los públicos.