La suerte sonríe a Salamanca: el segundo premio de la Lotería Nacional cae en Béjar y Villar de Ciervo

El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, ha dejado un nuevo premio en la provincia de Salamanca. El segundo premio, correspondiente al número 37.378 y dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros por décimo), ha sido vendido en Béjar y Villar de Ciervo.
En Béjar, el número agraciado se vendió en el despacho receptor 64.150, situado en la calle Tejedores, 3. Por su parte, en Villar de Ciervo fue consignado en el despacho receptor 64.335, ubicado en la calle El Molinero, 1.