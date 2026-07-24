UPL reclama a la Junta que actúe para frenar el deterioro de la muralla de Béjar

Este jueves, durante la celebración de las Cortes autonómicas, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han trasladado una batería de preguntas mediante la cual reclaman la intervención en la muralla de Béjar para frenar su deterioro y garantizar su óptima conservación, recordándole que es parte integrante del Bien de Interés Cultural (BIC) en categoría de Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Béjar.

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Asimismo, los leonesistas aseguran que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta se comprometía en el año 2025 a hacerse cargo de diversas mejoras en la muralla de la ciudad de Béjar. Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés piden plazos a la Junta para ejecutar las mejoras prometidas sobre la muralla de Béjar, y preguntan al gobierno autonómico “por qué transcurridos 8 meses desde que se anunciasen dichas mejoras para la muralla de Béjar por parte de la Junta siguen sin ejecutarse”, por lo que le reclaman implicarse y llevar a cabo la intervención prometida en este monumento bejarano.