El Centro Turístico Sierra de Béjar-La Covatilla continúa avanzando en la mejora de sus medios materiales con la incorporación de dos nuevos vehículos destinados a reforzar las labores diarias de funcionamiento de la estación.

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Los nuevos vehículos, adjudicados mediante un contrato de renting, son dos unidades tipo pickup, especialmente adaptadas para facilitar tanto el transporte del personal como el desarrollo de los trabajos necesarios dentro del recinto de la estación y su entorno de montaña.

Esta nueva incorporación permitirá disponer de mayor capacidad operativa para atender las necesidades habituales del Centro Turístico, mejorando la movilidad de los equipos de trabajo, el traslado de materiales y el apoyo a las diferentes actuaciones de mantenimiento y servicios que se desarrollan durante todo el año.

La estación Sierra de Béjar-La Covatilla, ubicada en plena Sierra de Béjar, es una infraestructura turística de referencia en la provincia de Salamanca, con actividad vinculada tanto a la temporada de nieve como al turismo de naturaleza y montaña, lo que requiere contar con medios adecuados para garantizar su correcto funcionamiento en las diferentes épocas del año.

Desde el Centro Turístico se destaca que esta incorporación responde al compromiso de seguir dotando a la instalación de los recursos necesarios para lograr una gestión más eficiente, mejorar las condiciones de trabajo del personal y continuar ofreciendo un servicio de calidad a visitantes y usuarios.

La presentación de los nuevos vehículos tendrá lugar el próximo jueves 2 de julio, a las 11:00 horas, en un acto que se celebrará en el Ayuntamiento de Béjar, con la presencia de representantes municipales y responsables del Centro Turístico Sierra de Béjar-La Covatilla.