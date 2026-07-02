El Ayuntamiento de Salamanca corrige un fallo en la ORA y reembolsará los pagos realizados tras un error informático

El Ayuntamiento de Salamanca ha recordado que las nuevas zonas de estacionamiento regulado entrarán en funcionamiento el próximo 15 de julio, fecha a partir de la cual será obligatorio abonar la tarifa para aparcar en la vía pública, incluidos los vehículos de residentes.

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Desde el Consistorio se ha informado además de que aquellas personas que no hayan tramitado aún la tarjeta de residente podrán solicitarla a través de los canales habilitados por la empresa concesionaria o en su oficina de atención al público.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aclarado que este miércoles se produjo un fallo informático en los nuevos parquímetros que afectó al proceso de pago, aunque ha insistido en que no debe abonarse ninguna tarifa en estos días, ya que el sistema todavía no está operativo. El Consistorio ha confirmado que se devolverán los importes cobrados por error y que se está trabajando para bloquear la función de cobro hasta su puesta en marcha oficial.

La ampliación de la ORA incluye nuevas zonas del casco histórico y barrios como Fontana, Santo Tomás, Alamedilla y Tenerías, con el objetivo de mejorar la movilidad, facilitar la rotación y proteger el estacionamiento de residentes.