El salmantino Pedro Gómez de Quero da el salto a la alta dirección sanitaria

El salmantino Pedro Gómez de Quero ha sido nombrado nuevo director general de Asistencia Sanitaria, un cargo aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, desde el que asumirá la coordinación y gestión de la atención sanitaria en el sistema de salud.

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Gómez de Quero, pediatra de profesión, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito sanitario de Salamanca. Fue director médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante tres años y, con anterioridad, formó parte del equipo directivo del centro hospitalario tras incorporarse en 2019 desde la jefatura del servicio de Pediatría.

Su llegada a la dirección del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) coincidió con un momento clave para la sanidad salmantina, marcado por los trabajos de organización y planificación del traslado al nuevo Hospital Universitario de Salamanca.