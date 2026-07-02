Se aprueban más de 235 mil euros para la adquisición de vendas y esparadrapos en el Hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves aprueba un importe de 1.976.332 euros para reponer diferentes materiales sanitarios que son necesarios en los hospitales de Salamanca, Valladolid y Palencia.

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En concreto, se ha dado el visto bueno a 235.593 euros para la contratación del suministro de vendas y esparadrapos para los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

También se ha aprobado un gasto de 290.136 euros para la compra de jeringas destinadas a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia.