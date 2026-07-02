La presencia de Pérez de la Sota en el pleno se mantiene en el aire mientras Carbayo le vuelve a exigir explicaciones

Durante la rueda de prensa celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Salamanca, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sido nuevamente preguntado por el caso Pérez de la Sota; en esta ocasión, en relación al Pleno que se celebrará este viernes y sobre la presencia del concejal no adscrito en el mismo.

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Así pues, Carbayo ha asegurado que el concejal tiene "perfecto derecho" a asistir al pleno municipal si bien ha reconocido que le hubiera gustado que hubiera ofrecido explicaciones públicas de forma inmediata.

El regidor ha afirmado que desconoce la evolución de las actuaciones judiciales relacionadas con el caso y que, en ese sentido, se encuentra en la misma situación que el resto de concejales. Ha insistido en que no dispone de datos adicionales a los que ya han trascendido.

Carbayo ha añadido que le habría gustado que las explicaciones por parte del concejal hubieran sido "públicas e inmediatas".