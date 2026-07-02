Nueva plataforma inteligente de Turismo de Salamanca: reservas, rutas y experiencias en un clic

Salamanca cuenta desde este jueves con una nueva Plataforma de Destino Inteligente, una herramienta digital que, según Carbayo, supone “un punto de inflexión” en la forma de entender y gestionar el turismo en la ciudad. El proyecto ha sido dado a conocer por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha destacado que el objetivo es adaptar la experiencia turística a los nuevos hábitos del visitante, cada vez más digital, exigente y autónomo a la hora de planificar sus viajes.

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La nueva plataforma, que su desarrollo ha requerido alrededor de dos años de trabajo, se presenta como un ecosistema digital integral que reúne en un único entorno todo el contenido y los servicios turísticos de la ciudad. A través de salamanca.es, el visitante puede acceder de forma centralizada a información, experiencias, reservas y recomendaciones, sin necesidad de saltar entre distintas páginas web como ocurría hasta ahora. El diseño apuesta por una navegación más visual, con especial protagonismo de la imagen y el vídeo, y está disponible en varios idiomas, entre ellos español, inglés, francés, portugués, alemán y chino.

Uno de los pilares del sistema es un planificador inteligente de viajes, que permite al usuario diseñar su estancia en función de sus intereses, duración del viaje, acompañantes o necesidades de accesibilidad. A partir de estos datos, la plataforma genera itinerarios personalizados que pueden guardarse, modificarse o consultarse durante la visita.

Junto a ello, se incorpora una aplicación móvil vinculada al portal, que no requiere descarga y permite al visitante acceder desde el propio navegador a mapas, rutas, eventos y servicios cercanos. Esta herramienta busca acompañar al turista durante toda su estancia, facilitando decisiones en tiempo real, como localizar restaurantes, actividades o puntos de interés próximos.

Asimismo, se ha incorporado un asistente virtual basado en inteligencia artificial, denominado “Lazarillo”. Este sistema responde a preguntas de los usuarios y propone recomendaciones personalizadas a partir de un amplio banco de datos turísticos.

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