La Joven Orquesta Ciudad de Salamanca celebra su quinto concierto de temporada con un lleno de talento joven

La Joven Orquesta Ciudad de Salamanca ofreció este fin de semana el quinto concierto de su temporada.

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Al acto asistió el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien quiso trasladar personalmente su enhorabuena a todos los integrantes de la orquesta, así como a sus directores y al equipo responsable del proyecto.