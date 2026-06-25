UPL exige a la Junta internet para el consultorio de El Tejado ante el "deterioro" de la sanidad rural

La Unión del Pueblo Leonés ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para exigir explicaciones a la Consejería de Sanidad sobre la situación del consultorio de El Tejado.

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La formación denuncia que, en pleno año 2026, el centro sigue sin conexión a internet, lo que impide a los profesionales acceder a historiales clínicos, emitir recetas electrónicas o tramitar bajas, obligando a desplazar el trabajo administrativo y provocando graves retrasos.

La iniciativa, impulsada por el concejal local Luis García y registrada por la procuradora Alicia Gallego, traslada el profundo malestar de los vecinos, quienes también critican la falta de estabilidad en la cobertura médica y el aumento de los tiempos de espera.

Desde UPL califican de "incomprensible" esta carencia en una administración que abandera la digitalización, mientras los habitantes del medio rural se sienten "tratados como ciudadanos de segunda".