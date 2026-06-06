Castilla y León eleva un 55% el gasto en conciertos sanitarios en una década, hasta 198,8 millones en 2024

Castilla y León incrementó un 55% el gasto destinado a conciertos sanitarios en la última década, hasta alcanzar los 198,8 millones de euros en 2024, el mayor dato de la serie histórica, según la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad.

Publicidad Publicidad

Pese a este aumento, la dependencia de la sanidad concertada se mantuvo baja: los conciertos representaron el 3,7% del gasto sanitario total, muy por debajo del 10% de media del sistema sanitario español.

A nivel nacional, el gasto en conciertos sanitarios pasó de 7.337 millones en 2014 a 10.427 millones en 2024 (+42%). En Castilla y León, el crecimiento estuvo acompañado por un aumento del presupuesto sanitario público (+67,7%), lo que redujo el peso relativo de esta partida en el conjunto del sistema.

Publicidad