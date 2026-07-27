Hasta cinco millones de euros para impulsar la expansión internacional de las pymes de Castilla y León

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Castilla y León ya pueden optar a una nueva línea de ayudas para impulsar su expansión internacional. La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha aprobado una convocatoria dotada con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, que podrá ampliarse hasta los cinco millones.

Publicidad Publicidad

El objetivo de estas subvenciones es reforzar la competitividad del tejido empresarial de la Comunidad y facilitar la presencia de las empresas castellanas y leonesas en los mercados internacionales mediante el apoyo a diferentes acciones de promoción exterior.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la participación en ferias internacionales, las misiones comerciales, el registro de marcas fuera de la Unión Europea, el desarrollo de planes de marketing digital dirigidos a mercados exteriores, así como los gastos de viaje, el alquiler de espacios expositivos y la creación de páginas web en idiomas extranjeros.

Podrán acogerse a estas ayudas las pymes y los trabajadores autónomos con domicilio social o centro de trabajo en Castilla y León que ejecuten sus proyectos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La convocatoria establece una intensidad de ayuda del 45 % sobre el coste subvencionable, aunque este porcentaje podrá incrementarse hasta el 60 % gracias a las bonificaciones previstas en las bases reguladoras. Para acceder a la subvención, los proyectos deberán contar con un presupuesto mínimo elegible de 3.000 euros, mientras que la cuantía máxima por beneficiario será de 120.000 euros.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2027. Una vez concedida y aceptada la ayuda, el abono se realizará en un único pago mediante transferencia bancaria.

Publicidad Publicidad