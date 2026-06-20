Éxito de participación en los cursos de nuevas tecnologías del Alto Águeda con cerca de 80 alumnos

La brecha digital en el medio rural sigue estrechándose gracias a la formación en competencias digitales. La Fundación Ciudad Rodrigo, en estrecha colaboración con la Mancomunidad Alto Águeda, ha clausurado con éxito el programa de cursos de nuevas tecnologías impartido en varios municipios de la comarca durante el primer semestre de 2026. La iniciativa ha contado con una gran acogida por parte de los vecinos, registrando un total de 79 participantes que han decidido dar un paso adelante en su alfabetización digital.

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Las clases se han llevado a cabo de manera descentralizada con el objetivo de facilitar el acceso a todos los usuarios, utilizando para ello las dependencias e instalaciones municipales de cada una de las localidades implicadas. En concreto, el programa formativo ha llevado el aprendizaje tecnológico directamente al corazón de los pueblos, desarrollándose con éxito en los municipios de Navasfrías, Martiago, El Sahúgo, El Bodón, Fuenteguinaldo y La Encina.

Esta acción formativa de proximidad se ha podido materializar gracias a una subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL). Esta ayuda económica, que está cofinanciada por la Unión Europea, demuestra una vez más el impacto positivo y directo de los fondos públicos en el desarrollo, el arraigo y la capacitación de los ciudadanos que residen en las zonas rurales.