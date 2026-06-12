UPL celebra un encuentro en El Rebollar para impulsar el patrimonio cultural salmantino y el leonés comarcal

La Secretaría de Actividad Cultural e Identidad Leonesa de la formación política Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mantenido un encuentro en la comarca de Ciudad Rodrigo con afiliados de la provincia de Salamanca con el objetivo de recoger propuestas destinadas a poner en valor el patrimonio cultural de la zona.

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La reunión se ha desarrollado en El Rebollar, en el suroeste del entorno de Ciudad Rodrigo, un área destacada por su singularidad cultural y por la pervivencia de rasgos lingüísticos vinculados al leonés.

Durante el encuentro, los representantes de UPL subrayaron la importancia de la denominada palra d’El Rebollal, variedad dialectal del leonés que aún se conserva en la zona, así como otras expresiones culturales como el panderu cuadráu de Peñaparda, instrumento tradicional relacionado con la música popular del occidente salmantino.

La delegación visitó la localidad de Robleda, donde se encuentra cartelería bilingüe en la variedad local, así como otras zonas del municipio, donde pudieron conocer iniciativas vinculadas a la conservación lingüística.