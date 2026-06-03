Ciudad Rodrigo renueva el colector de saneamiento de La Moretona

El Ayuntamiento, a través de una empresa mirobrigense, ha procedido a la renovación del colector de saneamiento de la alameda de La Moretona, unas obras que han supervisado el alcalde, Marcos Iglesias , y el delegado de Obras y teniente de alcalde, Ramón Sastre . Esta intervención se enmarca en las actuaciones de mejora de las infraestructuras básicas de la ciudad y busca garantizar un correcto funcionamiento de la red en una zona muy utilizada por los vecinos para el paseo y el ocio.

Con una inversión de 34.000 euros, la actuación consiste en la sustitución de la tubería existente por otra de fibrocemento debido a su mal estado por su antigüedad, así como a la proliferación de raíces y vegetación en su interior, que había reducido considerablemente su capacidad. Con esta obra se pretende evitar incidencias en el saneamiento, especialmente en episodios de lluvias intensas, y mejorar la evacuación de aguas residuales en este tramo del casco urbano, reforzando así el servicio municipal de saneamiento en Ciudad Rodrigo y su entorno más próximo a Salamanca.