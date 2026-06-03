CSIF amenaza con movilizaciones desde septiembre en defensa de la escuela pública

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios arrancará con una serie de movilizaciones en defensa de la Escuela Pública coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027 sin descartar tras ellas la convocatoria de huelga si no se mejoran las condiciones del profesorado en el conjunto estatal.

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De este modo, CSIF ha tomado esta decisión tras “constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad”. De este modo, se está consultado con los representantes autonómicos cómo serán estas movilizaciones y concentraciones, además del alcance de las mismas en cada una de las regiones.

Entre las condiciones que se quieren mejorar del profesorado están la falta de inversión real en el sistema educativo público, ratios profesor/alumno excesivos en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

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