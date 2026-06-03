Las comunidades recibirán fondos en julio para impulsar el Plan Estatal de Vivienda

El Gobierno ha aprobado el reparto de 800 millones de euros entre las comunidades autónomas este mes de julio, dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, que contará con una inversión total de 7.000 millones de euros destinada a impulsar distintas políticas de vivienda en todo el país, según ha recogido Europa Press.

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Tal y como ha recogido EP el plan prevé que el Ejecutivo central financie el 60% del total, mientras que las comunidades autónomas asumirán el 40% restante. Según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este primer desembolso permitirá a las autonomías empezar a desplegar el programa “en plenitud” durante el segundo semestre del año.

En total, la Administración General del Estado aportará 4.200 millones de euros a lo largo de las cinco anualidades del plan, con 800 millones en 2026 y 850 millones en cada uno de los ejercicios posteriores.

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El plan tiene además carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, lo que permitirá a las comunidades incorporar actuaciones ya iniciadas este año que encajen en el marco del programa estatal.

En cuanto a la distribución de los fondos, según EP al menos un 40% se destinará a la construcción y compra de vivienda, un 30% a la rehabilitación del parque inmobiliario existente y el 30% restante a políticas de protección para colectivos y territorios con mayores necesidades.

El Plan Estatal de Vivienda incorpora también medidas para garantizar la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos públicos, así como mecanismos de transparencia en la adjudicación de vivienda protegida mediante cláusulas antifraude. Además, prevé impulsar la cohesión territorial y crear un sistema de datos públicos para mejorar el acceso a información sobre vivienda.

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