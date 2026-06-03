Ambos centros han recibido el sello ambiental otorgado por la Junta de Castilla y León reconociendo su labor en el curso 2025/2026, al integrar la ecología como un pilar fundamental en sus aulas

Dos centros educativos de la provincia de Salamanca han sido obsequiados con el sello "Centro Educativo Sostenible". Se trata del Colegio Maristas Champagnat y del CEIP Severiano Montero Sánchez de Peñaranda de Bracamonte.

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Ambos centros han recibido el sello ambiental otorgado por la Junta de Castilla y León reconociendo su labor en el curso 2025/2026, al integrar la ecología como un pilar fundamental en sus aulas.

Los centros salmantinos forman parte de los 20 galardonados en toda la comunidad dentro de la III Estrategia de Educación Ambiental. Con estas incorporaciones, la región ya cuenta con 138 centros acreditados, tras sumar los nuevos premios y registrarse dos bajas por no renovación.

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