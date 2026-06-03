Los médicos de Salamanca, muy cabreados tras la aprobación del Estatuto Marco: “Vamos a proponer huelga indefinida desde septiembre”

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Esto se ha hecho negociando con los Sindicatos de Ámbito, tanto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, como FSS-Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Enfermería-FSES han firmado de manera conjunta el texto, que entraría en vigor en caso de aprobarse en el Parlamento.

Como es lógico, la noticia no ha sentado nada bien a los facultativos de España, que pedían más protagonismo en las negociaciones realizadas, donde algunos sindicatos sostenían que sí estuvieron presentes. Eso sí, al conocerse que el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto, tienen claro que se reunirán este fin de semana para estudiar la posibilidad de realizar una huelga indefinida desde septiembre.

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Ángel Bajo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Salamanca, ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “no solo no estamos contentos, sino que estamos muy enfadados”, achacando las culpas directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, que “ha desaparecido, al igual que el resto de personas que han aprobado esto”.

Para ello, este fin de semana se realizará una reunión de los representantes autonómicos de CESM para estudiar las posibilidades de cara a una huelga de manera ininterrumpida desde el mes de septiembre, lo que afectaría gravemente a las listas de espera de los centros sanitarios.

Del mismo modo, Bajo también ha confirmado que de hacerse estos paros “no se harán peonadas como hasta ahora”, además de hacer hincapié en que “esperemos que no se quejen los socialistas de que crecen las listas de espera y de la sanidad pública”. Por último, cabe recordar que la huelga que se realizará este mes será del 15 al 19 de junio a nivel estatal, coincidiendo en Salamanca capital con un día festivo y agravando la situación de manera notable.

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