Ciudad Rodrigo renueva la cubierta del Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha puesto en marcha las obras de renovación de la cubierta plana del Mercado de Abastos, una actuación clave para las instalaciones municipales ya que la cubierta mejorada se encuentra sobre la zona de las cámaras frigoríficas. El objetivo de la mejora, por tanto, es incrementar la impermeabilización del edificio y atajar los problemas de humedad.

Publicidad Publicidad

El alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, junto al delegado de Obras e Instalaciones, Ramón Sastre, han visitado el lugar para conocer el avance de las obras, destacando la importancia de esta inversión para los comerciantes y usuarios del mercado.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 47.700 euros, destinados a la retirada de baldosas, grava y aislamiento existente, para reponer nueva lámina de pvc, instalación de geotextil y nuevo aislamiento, para finalizar con el extendido de la grava. Además, se realizará la reparación de chapa en el interior, con sellado y fijación mecánica.