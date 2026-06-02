Las exposiciones de Salamanca que ahondan en conocer las relaciones entre la Vieja Europa y el Nuevo Mundo

La Sala de Exposiciones de San Eloy acoge ‘Alma de América. Arte y mito precolombino' y ‘Mundus Novus’, dos muestras que ahondan en la relación entre la Vieja Europa y el Nuevo Mundo que se podrá ver hasta el próximo 30 de agosto de 2026 y así conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca. El horario de apertura es de martes a domingo, de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas.

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En el caso de ‘Alma de América. Arte y mito precolombino’ se ha propuesto un recorrido alrededor de 40 culturas distintas con sociedades surgidas hace más de 4.000 años. En la muestra, se podrá visualizar el esplendor de los imperios Inca y Azteca hasta la llegada de los españoles en 1492.

En esta exposición, que tiene un fiel carácter arqueológico, pertenece a la colección Pérez Trespalacios e invita al visitante a descubrir la riqueza estética y simbólica de un arte concebido para acompañar a los difuntos en los ritos funerarios. Un recorrido con 185 piezas en donde se pueden ver vasijas, esculturas, ídolos, máscaras funerarias o representaciones chamánicas.

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En el caso de 'Mundus Novus' se propone un encuentro con la Vieja Europa, en un recorrido bibliográfico hasta la llegada de la expedición al Nuevo Mundo. Una forma de aproximarse en un proceso histórico y cultural, llegando a preservar una muestra de la edición facsímil de época de la Grammatica de la lengua castellana de Antonio de Nebrija de la Salamanca de 1492, el primer libro impreso que recogía las reglas de una lengua romance