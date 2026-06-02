Destina 166.000 euros y pide que tenga una capacidad para llevar a un máximo de 54 pasajeros

El Ayuntamiento de Béjar ha sacado a licitación la adquisición de un autobús urbano que ponga fin a los problemas constantes y averías del actual. El anuncio, publicado este 1 de junio, especifica que tendrá que ser apto para el tráfico por la zona histórica de la ciudad y tendrá capacidad para llevar a un mínimo de 22 personas sentadas y una capacidad máxima de hasta 54 pasajeros.

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El Ayuntamiento pide una motorización 100% eléctrica con una autonomía de 200 km mínimo. El interior contará obligatoriamente con una zona reservada para silla de ruedas o cochecito infantil, debidamente señalizada y protegida y estará equipado con sistema de cámaras de visión 360 grados, circuito cerrado de videovigilancia (CCTV) para seguridad del pasaje y del conductor.

El autobús deberá contar con un kilometraje máximo de 25.000 km en el momento del suministro y para ello el Ayuntamiento ha puesto un presupuesto base de 166.980 euros con IVA incluido.

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